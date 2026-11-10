Ciliegi di via XX Settembre, nuovo stop della Soprintendenza al taglio

Nuovo colpo di scena per i ciliegi di via XX Settembre a Como, che da quasi un anno accendono il dibattito tra i cittadini impegnati nella loro difesa e l’amministrazione Rapinese. A fine ottobre era arrivata la decisione del Tar, il tribunale amministrativo regionale, di accogliere il ricorso del Comune, che non sarebbe stato coinvolto nell’iter. Ora, però, la Soprintendenza è tornata ad esprimersi, imponendo un nuovo stop alle intenzioni dell’amministrazione, che già aveva fissato la data del taglio al 12 novembre.

“La documentazione storica e archivistica raccolta dal Comitato Spontaneo e l’ampia partecipazione dello stesso al dibattito – si legge nel documento della Soprintendenza – hanno consentito di mettere a fuoco la valenza identitaria degli esemplari di Prunus Serrulata in questione, che, seppure piantanti per la prima volta nel 1957 [e non nel 1947 come inizialmente creduto], sono stati sempre interpretati quale simbolo di pacificazione e rinascita e al tempo stesso di riscatto dagli orrori della guerra, e sono oggi oggetto di una profonda affezione, sedimentata via via negli anni”. La Soprintendenza dispone, dunque, che vengano rimossi solo gli esemplari effettivamente irrecuperabili, che dovranno essere sostituiti da esemplari della stessa varietà. Gli altri ciliegi dovranno essere conservati e curati per essere recuperati alla migliore condizione.

“Alle parole del sindaco «Ride bene chi ride ultimo. E normalmente sono io» e all’accusa rivolta agli esponenti del Comitato di «festeggiare all’intervallo» risponde oggi il provvedimento della Soprintendenza, che ha sospeso i lavori e avviato il procedimento per annullare l’autorizzazione al taglio”, commentano in una nota Giorgia Merlini, presidente del Comitato, Teresa Minniti e Sergio Gaddi, rispettivamente vicepresidente di Nova Como e consigliere regionale di Forza Italia, da sempre al fianco dei cittadini in difesa dei ciliegi. “Una grande soddisfazione dopo un anno di mobilitazione – dicono – La sentenza del Tar del 29 ottobre non aveva affatto dichiarato legittimo nel merito l’abbattimento dei ciliegi: aveva accolto il ricorso del Comune esclusivamente per un vizio procedurale, disponendo il riavvio dell’iter. Non aveva dunque autorizzato il taglio, né imposto l’abbattimento degli alberi”.