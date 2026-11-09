Cantù, due violente rapine in pochi giorni. Arrestati un 44enne della zona e un 30enne egiziano

Due violente rapine in pochi giorni a Cantù e altrettanti arresti dei carabinieri. Martedì scorso, un 42enne è stato accerchiato, picchiato brutalmente e derubato di 270 euro. Sabato scorso invece, all’uscita da una sala giochi in via Milano un cliente è stato aggredito e rapinato dei 70 euro appena vinti. Nel primo caso i militari dell’Arma hanno fermato e portato in cella al Bassone uno dei presunti responsabili, un 30enne egiziano senza fissa dimora e irregolare in Italia. Nel secondo caso, bloccato un 44enne canturino.

Il 42enne è stato aggredito nella serata di martedì scorso e rapinato di 270 euro. Per i colpi subiti ha avuto bisogno di essere curato in ospedale, dove gli sono state riscontrate fratture multiple. I carabinieri hanno avviato le indagini e sabato, durante i controlli straordinari a Cantù hanno individuato il 30enne identificato come uno dei presunti responsabili del colpo. E’ stato fermato per rapina in concorso, lesioni personali e porto abusivo di armi, oltre che per la violazione delle norme sull’immigrazione. La vittima lo ha riconosciuto, confermando che era l’uomo che gli aveva sferrato pugni in faccia. Il 30enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e hashish.

Nelle stesse ore, i carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di una violenta colluttazione fuori dalla sala giochi. Hanno raccolto la denuncia del cliente picchiato e derubato e, a poca distanza hanno bloccato il presunto responsabile, che aveva con sé ancora parte della refurtiva ed è stato arrestato in flagranza per rapina.