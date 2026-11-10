Droga sull’auto danneggiata, arrestato 37enne

Un 37enne residente in Brianza ma di fatto senza fissa dimora è stato arrestato ieri sera dalla polizia di Stato a Como in piazzale Anna Frank, a Ponte Chiasso. L’uomo è stato fermato dopo che aveva spaccato un vetro di un’auto in sosta, sulla quale gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti, ed è stato accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.

I poliziotti sono intervenuti dopo la segnalazione del danneggiamento di un’auto arrivata alla sala operativa. Un passante aveva notato il 37enne infrangere il vetro di una Seat Arona parcheggiata e lo aveva bloccato, chiamando intanto il numero di emergenza 112.

Gli agenti hanno preso in consegna il sospettato, che ha dichiarato di aver spaccato il finestrino perché voleva recuperare oggetti di sua proprietà che erano nell’abitacolo. Durante il controllo del veicolo, gli operatori hanno notato la presenza di un involucro sul sedile del conducente.

Vista la scarsa illuminazione e il transito di veicoli e perdoni, gli agenti hanno deciso di portare l’auto in questura dove una perquisizione più approfondita ha permesso di scoprire e sequestrare diversi tipi di droghe, MDPV e cannabinoidi per una quantità di 40 grammi suddivisi in più involucri.

Il 37enne fermato, che non aveva i documenti è stato identificato. Sono emerse precedenti segnalazioni per reati legati agli stupefacenti. Già la notte precedente, lo stesso 37enne era stato fermato a Ponte Chiasso e denunciato per non aver rispettato il foglio di via da Como. E’ stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.