Inchiesta appalti Anas, chiesta l’archiviazione per il filone sulla variante della Tremezzina

Richiesta di archiviazione per il filone relativo alla variante della Tremezzina dell’inchiesta per presunte tangenti che nel 2024 aveva coinvolto dirigenti dell’Anas. Secondo le ultime informazioni, al termine delle indagini della procura di Milano il capitolo che riguarda l’appalto da quasi 400 milioni di euro per i lavori sulla statale del Lago di Como si avvierebbe verso la chiusura dell’iter giudiziario.

Anche per l’assegnazione dei lavori per la protezione dalla caduta di massi sulla statale 469 Sebina occidentale, in provincia di Bergamo ci sarebbe una richiesta di archiviazione. Avviso di conclusione indagini invece per un appalto da oltre 24 milioni per riqualificare le barriere di sicurezza sull’autostrada A4.

L’inchiesta che aveva coinvolto l’Anas era piombata nel 2024 sul cantiere della variante, già alle prese con ritardi e difficoltà. L’ipotesi avanzata era che due dirigenti avessero incassato denaro per il maxi appalto per la realizzazione dell’opera. Una presunta tangente da quasi 850mila euro incassata tra il 2018 e il 2021. L’inchiesta della procura di Milano ha ipotizzato, a vario titolo le accuse di corruzione, turbativa d’asta e rivelazione di segreto d’ufficio. A distanza di due anni si prospetta ora una possibile archiviazione.