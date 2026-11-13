Giornata della Prematurità: la hall dell’ospedale Sant’Anna si tinge di viola

La Giornata della Prematurità da quest’anno si celebra ufficialmente nel calendario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il 15 novembre. Cambia la data sul calendario, ma non cambia la priorità: garantire il miglior percorso di cura, sopravvivenza e qualità di vita ai bambini che nascono prima della 37esima settimana di gestazione. In occasione della ricorrenza, l’ospedale Sant’Anna aderisce alla campagna internazionale “Piccoli bambini, grande potenziale. Investire nelle cure di follow-up per proteggere il loro futuro!”, promossa dalla Global Foundation for the Care of Newborn Infants (GFCNI).

La prematurità riguarda circa un bambino su dieci nel mondo, uno su sette in Italia. L’obiettivo dell’edizione 2026 è ribadire che la presa in carico non si esaurisce con le dimissioni dalla Terapia Intensiva Neonatale (TIN), ma richiede un percorso specialistico nei primi anni di vita.

“Accogliere un neonato prematuro significa prendere in carico l’intero nucleo familiare – spiega il dottor Mario Barbarini, primario della Neonatologia e TIN di Asst Lariana -. L’approccio è quello della “Family Centered Care”: un’alleanza terapeutica tra équipe, neonato e famiglia. Il nostro impegno comprende anche pianificare la dimissione dell’intero nucleo familiare e assicurare la continuità delle cure nel passaggio delicato all’ambiente domestico. Il nostro programma di follow-up multidisciplinare accompagna i piccoli fino ai 6 anni di vita, consentendoci di intercettare precocemente eventuali fragilità, tenendo sotto stretto controllo la crescita, l’alimentazione, lo stato di salute generale e in particolare gli aspetti legati a vista, udito, linguaggio, problemi cognitivi, comportamentali e di sviluppo psico-motorio”.

Nelle giornate di oggi, domani e del 15 novembre, la hall dell’ospedale Sant’Anna si veste del caratteristico colore viola, con l’allestimento delle tradizionali calzine in miniatura, tra palloncini, fiocchi e nastri purpurei che decorano tutta la balconata che affaccia sulle scale mobili. I volontari dell’associazione genitori ProTIN OdV saranno presenti oggi con un banchetto informativo e di raccolta fondi per sensibilizzare la cittadinanza, mentre domenica 15 novembre animeranno un pomeriggio speciale dedicato alle storie dei piccoli prematuri e delle loro famiglie, con appuntamento nell’auditorium comunale di via Lancini 5 a San Fermo della Battaglia a partire dalle ore 15.

“Il lavoro della nostra TIN e degli ambulatori di follow-up evidenzia come l’alta specializzazione clinica, unita all’umanizzazione delle cure, faccia la differenza – conclude Brunella Mazzei, direttore sanitario di Asst Lariana -. Proprio per rispondere in modo sempre più efficace a queste esigenze, sono ormai in dirittura d’arrivo le procedure di accreditamento che consentiranno l’ampliamento dei posti letto della Terapia Intensiva Neonatale. È un potenziamento che permetterà di arricchire la nostra capacità di accoglienza e rafforzare la continuità assistenziale tra ospedale e territorio”.