Baby spacciatore denunciato a Menaggio. Scoperto dalla guardia di finanza, vendeva droga ai coetanei

Baby spacciatore scoperto e denunciato dalla guardia di finanza a Menaggio. I militari delle fiamme gialle hanno sorpreso il minorenne mentre vendeva hashish a clienti perlopiù coetanei in una zona nota come ritrovo dei giovani e di divertimento.

I finanzieri erano impegnati a Menaggio in un’attività di controllo del territorio. Hanno notato un gruppo di ragazzi in atteggiamento sospetto e hanno notato in particolare un giovane che, cercando di mostrarsi tranquillo e disinvolto, chiacchierava e portava ripetutamente le mani nelle tasche dei pantaloni.

Alla richiesta dei militari di dire se avesse con sé sostanze stupefacenti, il ragazzo ha consegnato un involucro contenente 35 grammi di hashish e un bilancino di precisione, entrambi nascosti nei vestiti. Le fiamme gialle hanno deciso di approfondire i controlli, convinti che il giovane avesse ulteriori sostanze.

Hanno controllato dunque anche l’abitazione del ragazzo. All’interno di un cassetto della scrivania della cameretta del minorenne, sono stati rinvenuti ulteriori 5,9 grammi di hashish, suddivisi in 7 dosi e pellicola trasparente utilizzata per il confezionamento della sostanza stupefacente. Anche la perquisizione personale ha dato esito positivo, consentendo di rinvenire ulteriori 12,9 grammi di hashish. Il giovane è stato denunciato al tribunale per i minorenni per detenzione di droga ai fini di spaccio.