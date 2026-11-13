Microsoft in tilt in tutto il mondo. Outlook fuori uso per ore, email perse e disagi per gli utenti

Mattinata di disagi per gli utenti di Microsoft, con molti servizi – Outlook in primis – completamente fuori uso per ore in 74 Paesi, Italia inclusa. Un disservizio non di poco conto per gli utenti, comprese molte aziende per cui la settimana si conclude in salita.

Dopo ore in cui i servizi Microsoft, tra cui l’email Outlook, ma anche Teams e Copilot, erano completamente in tilt, qualcosa è stato risolto, ma si è trattato – comunque – di una mattinata difficile, con diversi servizi attivi a singhiozzo. Inevitabili le ripercussioni dopo il guasto di giovedì sera, che ha causato difficoltà nell’accesso alle e-mail per decine di migliaia di utenti in tutto il mondo, comprese molte aziende italiane. Dopo un lungo disservizio, Microsoft ha aggiornato gli utenti con un messaggio sui social, riconoscendo che gli interventi avviati per ripristinare il servizio non hanno prodotto i risultati attesi. L’azienda ha poi spiegato di aver monitorato gli effetti delle modifiche introdotte per migliorare il funzionamento della piattaforma, senza tuttavia riscontrare i progressi sperati. Sono stati quindi presi in considerazione percorsi alternativi per aumentare la capacità del sistema e affrontare gli squilibri nella gestione del traffico.

Stando a quanto spiegato da Microsoft, non si tratterebbe di un attacco hacker né di un’attività malevola. Resta quindi da accertare la causa, con l’auspicio che un disservizio simile – capace di rallentare l’attività di molte società in tutto il mondo – sia stato un caso isolato.