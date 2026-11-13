Truffe shock agli anziani, arrestato 18enne a Bellinzona

Arrestato a Bellinzona un 18enne cittadino ucraino, sospettato di aver preso parte a truffe ai danni di persone anziane tramite le cosiddette “chiamate shock”.

A far scattare l’intervento è stata la tempestiva segnalazione di un privato, unita agli accertamenti già in corso e alle ricerche subito attivate.

Il dispositivo, che ha visto anche il coinvolgimento della Polizia Città di Bellinzona, ha permesso di individuare e fermare l’uomo in territorio di Bellinzona.

Il modus operandi: il meccanismo ricalca quello già evidenziato in passato nelle sue numerose varianti. In questo caso gli autori, spacciandosi prima per impiegati di banca, contattano la vittima informandola che sono stati rilevati movimenti sospetti sui suoi conti bancari, inducendola a credere che i suoi averi siano a rischio.

Nella conversazione si inserisce poi un sedicente funzionario di Polizia che, facendo leva su una presunta inchiesta in corso, convince la persona presa di mira a prelevare con urgenza il denaro e a consegnarlo per essere messo al sicuro.

Durante le varie fasi del raggiro, gli autori fanno inoltre pressione sulla vittima affinché non prenda contatto con alcun conoscente o parente.

Le indagini dovranno ora chiarire il coinvolgimento del 18enne in altre truffe tentate o messe a segno recentemente sia in Ticino sia nel resto del territorio nazionale. Le ipotesi di reato sono di ripetuta truffa e abuso di un impianto per l’elaborazione di dati.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas.