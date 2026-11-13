Allarmi bomba nelle scuole, le indicazioni del prefetto per evitare caos e chiusure

“Ho già tenuto una riunione con i responsabili delle forze di polizia, vigili del fuoco, 118. Ora invierò una circolare che ricalca le direttive di quella del ministro a tutti gli uffici pubblici e agli enti locali affinché si possa agire in modo coordinato in caso di allarmi”. A dirlo è il prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, dopo i falsi allarmi bomba che per due giorni consecutivi hanno alimentato il panico anche sul Lario. “Se dovessero essere ricevute queste mail, sarà necessario segnalarlo attraverso il 112 alle forze di polizia, che verificheranno l’attendibilità della minaccia e coordineranno l’intervento. In questo modo si eviteranno duplicati di segnalazioni e spreco di risorse in una circostanza in cui serve rapidità”, spiega il prefetto. “Lunedì – aggiunge – inizierò una serie di riunioni con i rappresentanti dei settori che potrebbero essere obiettivi sensibili per un confronto sulle disposizioni operative. L’obiettivo – ribadisce – è evitare di compromettere la continuità dei servizi come è successo nei giorni scorsi”.

Un messaggio, quello che arriva dal prefetto di Como, in linea con quanto comunicato dal Viminale. “E’ da ritenersi inattendibile la minaccia che presenti carattere seriale, costituita da messaggi identici o sostanzialmente analoghi aventi la stessa provenienza e indirizzati indiscriminatamente a una pluralità di destinatari”, si precisa nella circolare del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, inviata a prefetti e questori, con le indicazioni operative in caso di allarmi dopo gli episodi registrati in migliaia di scuole italiane nei giorni scorsi. Tutto ciò “salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio come il ritrovamento di oggetti sospetti, la rilevazione – anche attraverso gli impianti di videosorveglianza – di anomalie che possano essere collegate alla minaccia, l’esistenza di precedenti episodi, segnalazioni o elementi informativi che facciano emergere una situazione di rischio”.

In sintesi, quindi, soltanto nel caso in cui sussistano elementi concreti di minaccia, il questore potrà disporre apposite verifiche e soltanto “dove ritenuto necessario – viene precisato nella circolare – il questore proporrà al prefetto l’evacuazione della struttura”. Il Dipartimento della pubblica sicurezza curerà, attraverso il Centro Situazioni, “il raccordo informativo con gli uffici territoriali, favorendo la rapida condivisione delle segnalazioni e degli elementi utili a valutare l’attendibilità della minaccia”. Fondamentale, si precisa infine, evitare la “diffusione incontrollata di notizie relative agli allarmi”, che “può contribuire ad amplificarne gli effetti e ad accrescere il senso di insicurezza nella popolazione”.