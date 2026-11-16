Falsi allarmi bomba, nuove mail di minaccia nelle scuole comasche

Allarmi bomba, nuovi casi nelle scuole di Como e del territorio provinciale. Alcuni istituti hanno ricevuto oggi mail minatorie e messaggi che annunciano possibili esplosioni nel giro di poco tempo. Alla minaccia della presenza di bombe si è aggiunta anche quella di possibili avvelenamenti degli alimenti serviti nella mensa scolastica.

La mail di minaccia è stata indicata come non attendibile dalle forze dell’ordine. Come da indicazioni ministeriali, recepite dalla prefettura e inviate a tutte le scuole, non sono state previste evacuazioni degli studenti. Soltanto in caso di reali sospetti, presenze di pacchi o oggetti anomali e potenzialmente pericolosi è previsto l’intervento delle forze dell’ordine per un controllo più approfondito e l’eventuale allontanamento delle persone presenti negli istituti coinvolti.

Email arrivata per la terza volta anche a Fino Mornasco. “Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato. Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti. È stato posizionato in modo tale che l’onda d’urto copra l’intero perimetro”, si legge nel messaggio arrivato alle scuole. E questa volta c’è anche un altro elemento, che – come detto – coinvolgerebbe la mensa scolastica e palesa l’ipotesi di avvelenamento. “Inoltre, in precedenza – si legge ancora nell’email – abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al cibo e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio. E ricordate: tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza. L’esplosivo è risultato così potente che sicuramente distruggerà l’intera strada”.

Il testo si chiude con “Buona fortuna” e in calce le iniziali “M.A.”, facilmente riconducibili allo pseudonimo di Mikhail Andropov, la stessa firma che la scorsa settimana aveva alimentato il panico in migliaia di scuole italiane, inclusi diversi istituti comaschi.