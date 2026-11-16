Spara al consuocero, 50enne arrestato. Grave il ferito, ancora da chiarire il movente

Un colpo di pistola dopo una discussione in famiglia. E’ di un ferito grave e di un arrestato con l’accusa di tentato omicidio il bilancio di una lite tra consuoceri scoppiata sabato sera a Cermenate, in un’abitazione di via Crocifisso. All’ospedale Niguarda un 62enne, al Bassone un 50enne. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e capire il movente della lite degenerata. Ancora in corso anche le ricerche della pistola, che non è stata trovata. Si tratterebbe di un’arma detenuta illegalmente.

Le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Como e della compagnia di Cantù proseguono in modo serrato da sabato sera. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini, consuoceri, si sarebbero incontrati nell’abitazione in cui vivono i rispettivi figli a Cermenate. Avrebbero iniziato a discutere e i toni si sarebbero alzati rapidamente, tanto che altri residenti avrebbero segnalato la situazione al numero di emergenza 112. La discussione intanto è degenerata. Rocco Bevilacqua, 50enne residente a Mariano Comense avrebbe impugnato una pistola e avrebbe sparato un solo colpo, ferendo in modo grave il consuocero Carmelo Messina, 62 anni.

Il colpo sarebbe stato esploso davanti all’abitazione dei figli dei due uomini e dopo aver sparato Bevilacqua sarebbe fuggito, facendo perdere le proprie tracce. A Cermenate sono intervenute ambulanza e automedica, oltre ai carabinieri. Messina, ferito gravemente all’inguine, è stato portato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato operato. La prognosi è riservata, anche se il 62enne non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri hanno avviato le indagini e le ricerche del 50enne. Coinvolti i carabinieri del nucleo investigativo di Como e della compagnia di Cantù, con la collaborazione anche dei militari dell’Arma del comando provinciale di Milano. Bevilacqua è stato rintracciato e fermato all’alba di ieri in un’abitazione di conoscenti a Mariano Comense. È stato portato in carcere al Bassone con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

La pistola non sarebbe ancora stata trovata e non è chiara la provenienza. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Antonia Pavan. Restano al momento da chiarire i dettagli sul motivo della lite familiare tra i due uomini. Carmelo Messina sarà sentito appena le condizioni di salute lo permetteranno, mentre il 50enne sarà interrogato nel carcere del Bassone.