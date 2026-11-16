In auto contro un palo dopo la partita, feriti tre calciatori e il massaggiatore della Cittadella

Tre calciatori e il massaggiatore dell’Ardita Cittadella di Como sono rimasti coinvolti nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente stradale a Gravedona, mentre rientravano dalla sfida in trasferta contro il Morbegno. L’auto con a bordo i quattro giovani, di età compresa tra i 24 e i 29 anni, per cause ancora da chiarire è uscita di strada sulla statale Regina ed è andata a sbattere contro un palo. Un violento impatto, nel quale tutti gli occupanti sono rimasti feriti. Subito mobilitati i soccorsi, con l’invio di due ambulanze e due automediche, oltre ai vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto e la strada. I giovani feriti sono stati trasportati all’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona con ferite serie. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Sala Comacina, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Solidarietà alla squadra e ai calciatori feriti anche dal Como e da altre società lariane e non solo.