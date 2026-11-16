Il calcio di Radice, tra ciminiere e operai: la “Partita di pallone” a Confindustria

Prosegue nel foyer della sede di Confindustria Como l’esposizione di Partita di pallone (1933), il celebre dipinto del maestro comasco Mario Radice. L’opera, visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 fino al 18 dicembre, sarà accessibile ai visitatori anche sabato 28 novembre 2026, sempre dalle ore 9 alle ore 18.

Nella composizione di Radice, la storia dello sport, in particolare quello comasco, si intreccia a quella dello sviluppo industriale lariano partendo dal legame con il Calcio Como. La scena dipinta da Radice, grande appassionato del gioco del calcio, descrive nel dettaglio un attaccante del club lariano ostacolato da due avversari. Ma non soltanto, l’ambientazione dell’azione evoca direttamente la nascita e la rapida espansione delle prime fabbriche tessili del Novecento. L’azione si svolge infatti nel campetto allora esistente in via Alciato, a lato del futuro Asilo Sant’Elia; sullo sfondo si identificano una struttura a shed riconducibile a un opificio tessile e gli edifici dei quartieri Viganò, Trieste e Volta, imponenti complessi residenziali realizzati negli anni ’20 dalla Società Cooperativa Edificatrice per accogliere gli operai delle seterie della zona.