Rischio idrogeologico, 4 milioni dalla Regione per sette comuni comaschi. Un milione va al Monte Goi

Cabiate, Carugo, Erba, Musso, Porlezza, Como e Sorico. Sono questi i sette comuni comaschi che potranno beneficiare degli aiuti di Regione Lombardia provenienti dal “Programma 2026-2030 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo”. In totale, la provincia di Como avrà a disposizione quasi 4 milioni di euro, uno è destinato a Como per la messa in sicurezza idrogeologica e ricostruzione forestale post-incendio del Monte Goi.

“Ancora una volta Regione Lombardia dimostra di essere vicina ai territori con i fatti – sottolinea l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione, il comasco Alessandro Fermi – Lo dico spesso: intervenire con tempestività nella difesa del suolo significa non solo tutelare l’incolumità pubblica, ma anche assicurare maggiore serenità alle comunità locali. Questo finanziamento conferma l’attenzione della Regione verso le esigenze delle Amministrazioni comunali e sottolinea, la volontà di sostenere interventi concreti che rafforzano la resilienza del territorio. Continueremo a lavorare in questa direzione – conclude – sostenendo le opere che possono prevenire i rischi e garantire un futuro più sicuro per le nostre comunità”.

IL DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI

Questo il dettaglio degli interventi approvati questa mattina dalla Giunta regionale.

Cabiate: 787mila euro. Interventi per prevenzione e mitigazione del rischio idraulico e alluvionale con manutenzione straordinaria idraulico-forestale per il controllo del dissesto idrogeologico e la difesa del suolo anche con ripristino dei manufatti danneggiati a seguito dell’evento alluvionale del 22 settembre 2025.

Carugo: 57mila euro. Manutenzione straordinaria dell’Area di laminazione sulla Roggia Vecchia in comune di Carugo.

Erba: 617.688,20 euro. Sistemazione idrogeologica, stabilizzazione dei versanti, delle sponde e dell’alveo del tratto terminale del Torrente Bova – lotto 2 e 3.

Musso: 555.000 euro. Interventi di regimazione idraulica tratto torrente Vallone a seguito evento alluvionale agosto 2020.

Porlezza; 400mila euro. Messa in sicurezza percorso esclusivo ciclopedonale panoramico in via Porto Letizia.

Como: 1 milione di euro. Messa in sicurezza idrogeologica e ricostruzione forestale post-incendio del Monte Goi – Lotto 1.

Sorico: 525mila euro. Messa in sicurezza versante a seguito frana dicembre 2022 e ripristino tracciato antica Regina.

«Particolarmente significativo è il finanziamento di un milione di euro per il Monte Goi, un intervento atteso e necessario per avviare il percorso di messa in sicurezza e ricostruzione forestale dell’area colpita dall’incendio dello scorso agosto. Un risultato importante per il territorio comasco, sul quale abbiamo mantenuto alta l’attenzione, consapevoli della necessità di intervenire per tutelare un’area di particolare valore ambientale e paesaggistico», sottolinea Anna Dotti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.