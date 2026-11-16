Rapine sul lungolago, non rispetta il divieto: 19enne arrestato e finito al Bassone

Accusato di aver commesso tre violente rapine, due furti e un tentativo di estorsione nei mesi scorsi a Como e sottoposto al divieto di dimora in provincia, un 19enne tunisino ha violato ripetutamente la misura restrittiva ed è stato ora arrestato dai carabinieri della sezione operativa del nucleo radiomobile della compagnia di Como. Il provvedimento è stato firmato dal giudice per le indagini preliminari di Como il 10 novembre scorso e i militari dell’Arma hanno rintracciato il giovane, portato in carcere al Bassone.

Il 14 ottobre scorso, i carabinieri avevano eseguito cinque misure cautelari, due arresti e tre divieti di dimora per una serie di reati commessi tra marzo e luglio 2026. Il 19enne era stato ritenuto gravemente indiziato, in concorso con altri, di violenti colpi messi a segno nella zona del lungolago di Como e del Tempio Voltiano.

Le ripetute violazioni del provvedimento hanno determinato l’aggravamento della misura con la custodia cautelare in carcere.