Prolunghe e prese pericolose in vendita nell’Olgiatese, sequestro della guardia di finanza

Prolunghe e prese elettriche non a norma e potenzialmente pericolose sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Olgiate Comasco in un negozio, dove erano esposte, pronte per essere vendute nonostante non avessero le necessarie certificazioni.

I militari delle fiamme gialle hanno effettuato una normale attività di controllo nell’ambito delle verifiche nelle attività commerciali per garantire la sicurezza dei consumatori e contrastare vendita di prodotti non in regola con le norme nazionali ed europee. L’ispezione, eseguita all’interno di un emporio, ha consentito di individuare ed eliminare dal circuito di vendita 71 dispositivi elettrici a bassa tensione — in particolare multiprese e prolunghe — esposti sugli scaffali pronti per essere venduti al pubblico ma senza le necessarie garanzie di legge.

Durante le verifiche, i militari delle fiamme gialle hanno accertato che tutti gli articoli riportavano una marcatura CE irregolare, non conforme agli standard grafici e dimensionali obbligatori per la vendita sul mercato europeo. Questa difformità non è una semplice irregolarità formale, ma il campanello d’allarme di una criticità ben più grave: indica infatti che tali dispositivi sono stati verosimilmente immessi sul mercato eludendo i rigorosi controlli preventivi e i collaudi tecnici necessari ad accertare l’effettivo possesso dei requisiti di sicurezza.

L’utilizzo di dispositivi elettrici non certificati all’interno delle abitazioni espone le famiglie a pericoli diretti per l’incolumità perché ad esempio, i materiali plastici non a norma possono non essere ignifughi oppure l’assenza di adeguati sistemi di isolamento può determinare scosse elettriche al semplice contatto o al danneggiamento degli apparecchi collegati. Gli articoli non a norma sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e il titolare dell’attività è stato segnalato alla Camera di Commercio, come previsto dalla normativa a tutela dei consumatori.