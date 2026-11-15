Qualità della vita, Como sale al 41° posto: vola la sicurezza, crolla il reddito

Como guadagna una posizione e si piazza al 41° posto nella classifica della qualità della vita in Italia. È il risultato dell’indagine giunta alla 28ª edizione, di ItaliaOggi–Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma.
Nel dettaglio, ecco come si posiziona la provincia lariana nelle varie voci.
- Ambiente: 77° posto, come nel 2025
- Istruzione: 18° posto, come nel 2025
Lavoro: 63° posto, -10 posizioni
Popolazione: 12° posto, +3 posizioni
Reati: 37° posto, -6 posizioni
Reddito: 49° posto, -32 posizioni
Salute: 59° posto, +1 posizione
Sicurezza: 11° posto, +59 posizioni
Turismo: 64° posto, +9 posizioni
Il dato più positivo è quello della sicurezza, con un balzo di ben 59 posizioni. Il più critico è invece quello del reddito, con un crollo di 32 posti.
- Il quadro nazionale
- È staffetta tra Bolzano e Milano per la conquista della vetta della classifica delle province in cui la qualità della vita è ai livelli più alti. Dopo due anni al primo posto, infatti, il capoluogo meneghino cede il posto a Bolzano, in seconda posizione nelle due edizioni precedenti, ma prima nel 2023 e 2022. All’opposto Taranto scivola all’ultimo posto, perdendo 6 posti (era 101ª nel 2025) e scalzando Crotone (ora penultima).