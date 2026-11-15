Il nervosismo di Vitucci: si arrabbia, lascia la sala stampa e sbatte la porta

Nervosismo da parte di Francesco Vitucci, allenatore della Pallacanestro Cantù, al termine della conferenza stampa dopo la gara persa contro Tortona. Andando via ha mandato a quel paese – sottovoce ma in maniera udibile – un giornalista per una domanda non gradita, poi uscendo ha fatto sbattere con forza la porta della sala stampa per far percepire la sua irritazione. Non semplice, del resto, parlare dopo otto sconfitte consecutive e nessun successo anche nelle amichevoli estive. Un bilancio decisamente pesante.



“Dopo un primo tempo difensivamente insufficiente, in cui i nostri avversari ci hanno messo in difficoltà – ha detto Vitucci – nel secondo tempo siamo stati bravi a rimettere la partita in piedi. In alcuni frangenti ci è mancata la lucidità per chiudere la sfida, il cosiddetto killer instinct. Se si guardano i numeri, la differenza è di pochi possessi e viene dalle palle perse: in una gara che si è decisa punto a punto è un peccato non essere riusciti a portare a casa il risultato. Tutte le componenti hanno dato il massimo per vincerla, ma quel poco di differenza dettato dalla lucidità, come nel caso della differenza tra perse e recuperi, purtroppo ha fatto sì che il risultato andasse dalla parte dei nostri avversari”.

“Ora dovrò far capire che quando stai scalando una montagna gli ultimi passi sono i più difficili – ha aggiunto l’allenatore di Cantù – ma dobbiamo trovare la forza di farli. Dobbiamo non farci prendere da delusione, rabbia e frustrazione, senza stare troppo a leccarci le ferite. Dobbiamo pensare alla prossima gara a Scafati e pensare a fare bene quello che dobbiamo fare”.

Un accenno alla prestazione del nuovo acquisto Green: “E’ un elemento con classe, esperienza e leadership, che può portare benefici. Il suo impatto è stato positivo e ha giocato più del previsto”.



Infine la domanda che lo ha portato a esternare il suo nervosismo: ma non poteva essere gestito diversamente il tempo supplementare dopo la partenza sprint degli avversari, che hanno subito scavato il solco? “Chi perde ha torto… Nel basket, si sa, potevano essere fatte 100mila cose diverse, ma è andata così, e chi perde a torto”. Poi l’allenatore si è alzato e se ne andato senza lasciare spazio ad altri colleghi che avrebbero voluto fare domande.

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