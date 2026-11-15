Paura a Nesso: incendio nella Chiesa Parrocchiale, intervento urgente dei vigili del fuoco

Momenti di grande apprensione oggi pomeriggio a Nesso. Alle 14.50 un incendio è divampato all’interno della chiesa parrocchiale del paese, in via Santa Maria, facendo scattare immediatamente l’allarme e l’intervento di soccorso tecnico urgente.

Sul posto sono arrivate in forze le squadre del Comando di Como e del distaccamento di Canzo, che si sono trovate davanti a una situazione delicata: le fiamme avevano interessato un dispositivo elettronico all’interno della chiesa, con il fumo che stava rapidamente invadendo l’edificio sacro.

I pompieri sono entrati in azione e hanno messo in sicurezza l’intera struttura e provveduto all’estrazione dei fumi, evitando che la situazione potesse degenerare. Non si segnalano evidenti danni alla struttura muraria. I danni restano limitati a quelli provocati dai prodotti della combustione.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, anche la polizia locale, i carabinieri e il sindaco di Nesso, per coordinare le operazioni e tenere aggiornata la comunità.