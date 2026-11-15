Furti d’oro a Como e Milano, due giovani in carcere

Furti di oro, un colpo a Como nel maggio del 2025 e uno ancora prima, a febbraio dello stesso anno, in provincia di Milano. Nei giorni scorsi a Corsico i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due italiani di 21 e 23 anni, accusati, in concorso, del reato di furto con strappo pluriaggravato.

La denuncia è stata sporta a febbraio 2025 dalla rappresentante di una ditta commerciale orafa, vittima di un violento “scippo” di preziosi che portava con sé mentre era in coda a bordo della propria auto lungo la via Vecchia Vigevanese. Le indagini hanno permesso di ricostruire che i due l’avrebbero pedinata fin dall’uscita dall’azienda orafa, per poi colpire sulla pubblica via, sfruttando il traffico cittadino. All’interno della borsa era custodito l’intero campionario aziendale per un ammontare totale di oltre 330.000 euro.

In base alle indagini a Como nel maggio 2025, gli stessi uomini si erano resi responsabili di un furto commesso con modalità del tutto simili, ai danni del fratello della vittima. I due sono stati accompagnati nel carcere di San Vittore.