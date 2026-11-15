Sparo dopo una lite in famiglia a Cermenate: ferito un uomo, arrestato un parente

Sparo dopo una lite in famiglia a Cermenate, nella Brianza comasca. Un uomo è rimasto ferito da un colpo di pistola ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano. L’autore del gesto, un suo parente – entrambi sono italiani – è stato arrestato nelle prime ore del mattino a Mariano Comense.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un litigio tra due parenti, poi degenerato. Uno dei due ha esploso un colpo di pistola all’indirizzo dell’altro, ferendolo. La vittima, colpita dall’unico colpo esploso, è stata trasportata presso l’ospedale Niguarda. Non è in pericolo di vita ma è ricoverata in prognosi riservata.

L’autore del reato, che si era dato alla fuga, è stato localizzato e arrestato nelle prime ore del mattino in un’abitazione di Mariano Comense dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Como e della Compagnia di Cantù, con il supporto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Milano. L’indagine è coordinata da Antonia Pavan.

