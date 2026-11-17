Droga fatta arrivare direttamente nei locker per le consegne, per evitare ogni contatto tra venditore e acquirente e azzerare o quasi l’esposizione diretta di spacciatori e gestori dei traffici illeciti. La nuova frontiera per il traffico degli stupefacenti è ormai una realtà consolidata secondo la guardia dio finanza, che monitora da tempo l’attività e anche nei giorni scorsi ha portato a termine un sequestro, quasi un chilo e mezzo tra hashish e marijuana scoperto in un punto di ritiro automatico ad Appiano Gentile.

La nuova operazione è stata portata a termine dai militari delle fiamme gialle di Olgiate Comasco. L’attività è nata dall’analisi di rischio di spedizioni postali provenienti da Barcellona. Intercettato un pacco sospetto destinato a un locker ad Appiano Gentile. Per individuare il reale destinatario, i finanzieri hanno avviato un monitoraggio fisso. Al punto di ritiro però non si è presentato nessuno.

“Il mancato ritiro è dettato dalle rigide dinamiche di diffidenza tipiche di questo nuovo “spaccio a distanza” – spiegano le fiamme gialle – I trafficanti monitorano i tempi e preferiscono spesso abbandonare il carico al minimo dubbio su ritardi della spedizione o anomalie nella tracciabilità del codice di sblocco, pur di non rischiare l’arresto”.

Nel caso di Appiano Gentile, le fiamme gialle hanno accertato che il nome indicato sulla bolla di consegna era quasi certamente inventato, inserito al solo scopo di superare i controlli formali del vettore. Trascorsi due giorni dal deposito, i militari hanno richiesto l’intervento delle unità cinofile del gruppo di Ponte Chiasso e il fiuto dei cani antidroga “Kobe” e “C4” ha confermato i sospetti degli investigatori. Ottenuto il nulla osta all’apertura del pacco, i finanzieri hanno sequestrato il contenuto a carico di ignoti. La droga era confezionata in panetti sigillati, alcuni stampati e camuffati per sembrare tavolette di cioccolato. In totale sono stati rinvenuti 1.409 grammi di hashish e 62 di marijuana.

“Il contrasto a queste nuove forme di criminalità richiede un approccio integrato – evidenzia la finanza – che unisce il controllo fisico del territorio alla cyber-investigazione e all’analisi logistica. L’obiettivo è monitorare i flussi delle spedizioni e le reti digitali, collaborando strettamente con i servizi postali, di logistica e i gestori dei punti di ritiro automatici per blindare il territorio”.