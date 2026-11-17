Gli agenti della polizia penitenziaria del Bassone hanno scoperto e sequestrato, nascosti in una cella, 700 grammi di hashish suddivisi in panetti. “L’operazione – sottolinea la Cisl – testimonia, ancora una volta, l’importanza dell’attività di controllo e vigilanza svolta quotidianamente dagli agenti, un presidio fondamentale per garantire la sicurezza e l’ordine all’interno degli istituti penitenziari”.

“Il rinvenimento è il risultato dell’attenzione, della professionalità e della scrupolosità con cui gli agenti svolgono il proprio servizio – aggiunge la Cisl – mantenendo sempre alta la soglia di attenzione per prevenire e contrastare l’introduzione e il possesso di sostanze stupefacenti, telefoni cellulari e di qualsiasi altro oggetto non consentito”.