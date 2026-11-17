È morto a 70 anni Enzo D’Antuono, storico presidente del circolo Arci Xanadù e anima dello Spazio Gloria di Como. È scomparso ieri improvvisamente a causa di un malore. La sera prima aveva partecipato a una serata “Guccini racconta Francesco” ad Albate come spiega il circolo Arci Como nel suo ricordo.

La Camera ardente è allestita da stamattina in via Lenticchia a Como. Mentre domani alle 14:30 nella Chiesa di San Martino a Rebbio con il parroco don Giusto Della Valle è prevista una cerimonia di ricordo.