Fermato dalla polizia perché infastidiva automobilisti e clienti in un parcheggio in via Pasquale Paoli, un 34enne comasco ha minacciato gli agenti e cercato di colpirli e ha poi danneggiato l’auto di servizio. L’intervento si è concluso con l’arresto dell’uomo. I poliziotti si sono poi rivolti all’Enpa, l’ente per la protezione animali di Como per affidare ai volontari il cane dell’arrestato, accolto al canile sanitario dell’Ats Insubria.

Le volanti della questura di Como sono intervenute ieri pomeriggio alle 16, dopo una segnalazione alla centrale operativa. Gli agenti hanno riconosciuto il 34enne già noto per precedenti interventi analoghi. Alla richiesta dei poliziotti di chiarire il suo comportamento, l’uomo ha reagito con un atteggiamento aggressivo, minacciando e insultando gli agenti e rifiutandosi di collaborare. Ha poi danneggiato l’autovettura di servizio, sferrando ripetuti calci contro il finestrino e la portiera posteriore destra, provocando la rottura del vetro. E’ stato anche trovato in possesso di hashish. Il 34enne è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per danneggiamento aggravato.