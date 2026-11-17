La Lombardia è sempre più presente nelle ricerche online del pubblico cinese, con un interesse che si estende dalle grandi destinazioni alle esperienze legate all’artigianato, alla gastronomia e ai piccoli centri. La campagna digitale realizzata da Regione Lombardia con Petal Ads, la piattaforma pubblicitaria di Huawei, ha registrato un aumento del 150% delle ricerche online sulla regione in Cina, con picchi del 200% per Como e Milano.

Attiva dal 15 luglio al 12 ottobre 2026, la campagna ha raggiunto 31 milioni di impression su smartphone e smart TV. Nel periodo, il coinvolgimento delle agenzie di viaggio online è cresciuto del 30%.

“I risultati di questa iniziativa – spiega Debora Massari, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – ci restituiscono indicazioni preziose sulle preferenze del pubblico cinese e sulle opportunità per la promozione turistica lombarda. La crescita delle ricerche dimostra che esiste uno spazio per far conoscere un’offerta più ampia, che comprende le eccellenze produttive, la gastronomia, i paesaggi e le località meno conosciute. La nostra strategia punta a intercettare questi interessi con strumenti di comunicazione mirati e a rafforzare il posizionamento della Lombardia su un mercato di grande rilevanza”.

Secondo i numeri forniti, nel periodo considerato il volume mensile dei visitatori cinesi arrivati a Milano è aumentato del 42,5%.

“La sfida – conclude Massari – è consolidare l’interesse che emerge dai dati e rafforzare la capacità della nostra regione di attrarre visitatori internazionali”.