La polemica sull’impianto di betonaggio previsto a Castiglione d’Intelvi, al servizio dei lavori della Variante della Tremezzina, accende ulteriormente il dibatto in Valle Intelvi. Dopo le nuove iniziative di sensibilizzazione promosse dal Comitato Intelvi Radar, che nei giorni scorsi ha tappezzato il territorio con volantini per ribadire la propria contrarietà all’opera, il sindaco di Centro Valle Intelvi, Mario Pozzi, torna a intervenire sul percorso seguito dall’Amministrazione comunale e le garanzie previste per il controllo dell’impianto.

Intanto si è chiusa la raccolta delle candidature per la componente civica del Tavolo tecnico istituito dal Comune. Il dato emerso è che, a fronte di quattro posti disponibili per i rappresentanti del territorio, sono arrivate soltanto due candidature. Un risultato che consentirà comunque di avviare il percorso di partecipazione previsto con l’obiettivo di affiancare gli Enti competenti nel monitoraggio delle attività e nella verifica delle condizioni ambientali.

Tra gli aspetti che saranno seguiti figurano le emissioni di polveri, l’impatto acustico, la documentazione prodotta dagli enti di controllo e le eventuali segnalazioni provenienti dai residenti. I report di ARPA e ATS saranno al centro dell’attività dell’organismo, con la possibilità di rendere accessibili alla cittadinanza le informazioni sui monitoraggi effettuati.

Il sindaco Pozzi richiama quindi il percorso che ha portato alla modifica della localizzazione inizialmente: «Nel 2014 – spiega – il progetto prevedeva il posizionamento nell’area dell’ex cava Citrini, in un contesto abitato. Proprio attraverso il confronto e le osservazioni emerse, si è arrivati a modificare quella scelta, individuando una zona industriale, accanto al distributore di carburante di Castiglione d’Intelvi».

Per il primo cittadino la priorità è che le preoccupazioni della popolazione trovino risposte.