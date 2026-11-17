La polizia di Stato recluta mille allievi vice ispettori, per assumere nuove professionalità specialistiche nei settori dell’informatica e dell’economia, delle lingue straniere e della comunicazione istituzionale. Per la prima volta, è prevista una suddivisione dei posti su base provinciale, con la possibilità per i candidati di indicare un ordine di preferenza tra le città disponibili. I concorsi sono riservati ai cittadini italiani che non abbiano compiuto i 28 anni di età e siano in possesso del titolo di laurea triennale stabilito nei rispettivi bandi, consultabili su https://concorsionline.poliziadistato.it

Dei posti messi a disposizione, 300 sono riservati al settore informatico, 270 per quello economico, 230 al settore linguistico e umanistico e 200 per la comunicazione istituzionale. I candidati dichiarati vincitori frequenteranno il corso di formazione retribuito, della durata di un anno.