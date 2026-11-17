Quarta proroga e nuovo slittamento della fine dei lavori di restauro delle serre storiche di Villa Olmo, che non saranno pronte prima della metà di febbraio del prossimo anno. Inizialmente, la chiusura del cantiera era stata fissata per il mese di dicembre dello scorso anno, mentre l’ultima scadenza che ere stata annunciata da Palazzo Cernezzi era fissata per il 31 ottobre scorso, fatto slittare al 16 novembre per i giorni di stop per l’emergenza caldo nel periodo estivo.

Neppure questa scadenza però è stata rispettata. La nuova proroga è stata concessa ieri da Palazzo Cernezzi, come emerge da una determina del settore opere pubbliche resa nota sull’albo pretorio. Il raggruppamento di imprese che si è aggiudicato l’intervento di restauro e recupero funzionale delle serre, nell’ambito del progetto “Tra ville e giardini del Lago di Como. Navigare nella conoscenza”, aveva chiesto al Comune la possibilità di prolungare di ulteriori 123 giorni il cantiere. L’amministrazione, come disposto dal responsabile unico del procedimento, ha accolto la richiesta ma concedendo solo 90 giorni di proroga. Il nuovo termine fissato per la fine dei lavori è dunque il 14 febbraio del prossimo anno.

L’intervento sulle serre storiche di Villa Olmo ha un valore di oltre 2 milioni di euro. La fase di realizzazione si è allungata di oltre un anno rispetto al termine indicato inizialmente, che prevedeva la fine dei lavori e l’inaugurazione dell’opera già un anno fa. La nuova proroga non prevede variazioni dei termini contrattuali né dell’importo totale.

La terza proroga invece era stata concessa per “la necessità di apportare alcune modifiche al progetto approvato, impreviste e imprevedibile nelle fasi precedenti di progettazione che riguardavano in particolare opere di natura edile e strutturale” e avevano portato ad un aumento dei costi di poco meno di 28mila euro, Iva esclusa.

Le precedenti proroghe invece erano state concesse per la sospensione a causa di condizioni meteorologiche avverse, in particolare l’alluvione dello scorso settembre, dopo la quale è stato necessario ripulire l’area da fango e detriti e rimetterla in sicurezza. Il 6 febbraio sono ripartiti i lavori. La fine del cantiere era stata ridefinita per il mese di giugno. Poi un nuovo slittamento al 14 agosto e la ulteriore proroga al primo settembre. Quindi l’ulteriore slittamento, che si sperava potesse essere definitivo. Così non è stato neppure questa volta e l’inaugurazione delle serre di Villa Olmo si allo9ntana ancora.