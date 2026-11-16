Il sindaco di Como Alessandro Rapinese raggiunge il 51,5% del gradimento tra i cittadini: a dirlo è la rilevazione realizzata da LAB21 per Affaritaliani.it tra il 1° e il 12 novembre in 83 città italiane, 15 capoluoghi di città metropolitana e 68 comuni con oltre 70mila abitanti. Il dato di maggior rilievo della classifica è la conferma del primo cittadino di Messina Federico Basile al vertice dei sindaci metropolitani.

Nella fascia C dei Comuni più piccoli, quelli tra i 70mila e gli 84.999 abitanti, si trova il sindaco Rapinese, che stacca di 9 punti percentuali il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il più apprezzato con un indice di gradimento al 60,5%.

Il sindaco di Como aveva ottenuto lo stesso risultato in calo sia nel sondaggio di Etv commissionato all’Istituto Piepoli, sia in un’altra rilevazione, Governance Poll 2026, realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, che testa l’apprezzamento degli elettori. Nella classifica di gradimento nel 2025 Rapinese si collocava al 30esimo posto con una lieve crescita di consensi. In questo 2026, la situazione è cambiata. Rapinese è finito in 62esima posizione con un consenso calato del 3,9%. Il suo punteggio, lo scorso luglio, era 51,5.

A pochi mesi di distanza, la situazione resta stabile. A decretare l’apprezzamento o meno da parte dei comaschi saranno le elezioni amministrative del 2027, quando i cittadini saranno chiamati a confermare l’attuale sindaco Rapinese, che da tempo ha dichiarato di volersi ricandidare, oppure a scegliere un altro candidato per voltare pagina.