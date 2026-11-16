Un 18enne di Lurate Caccivio è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A casa del giovane, i militari dell’Arma hanno scoperto e sequestrato 341 grammi di marijuana e 51 grammi di hashish, materiale per la pesatura e il confezionamento delle sostanze e oltre 1.100 euro in contanti. Sequestrati anche due telefoni cellulari e alcuni capi di abbigliamento che potrebbero essere utili alle indagini.

Le verifiche sono proseguite a Villa Guardia, dove è stata effettuata una ulteriore perquisizione di un 25enne, trovato in possesso di 12 grammi di marijuana e segnalato per detenzione di stupefacenti destinati all’uso personale.