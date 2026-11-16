Si preannuncia un fine settimana di passione per i pendolari comaschi e non solo. “Il futuro è adesso”: con questo slogan la Cgil ha indetto uno sciopero generale per venerdì 20 novembre. A incrociare le braccia saranno lavoratori pubblici e privati di diversi settori, dai trasporti alla scuola e non si escludono disservizi neppure per la sanità e la pubblica amministrazione.

Disagi per chi si sposta in treno dalle 21 di venerdì fino alle 20 di sabato 21 novembre, con inevitabili ripercussioni per chi – per lavoro o per piacere – avrebbe in programma un sabato fuori porta. Come comunicato da Trenord, venerdì viaggeranno i treni con partenza prevista da entro le 21 e arrivo alla destinazione finale entro le 22. Il giorno successivo, invece, viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”, per cui è utile consultare direttamente il sito di Trenord. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus sostitutivi senza fermate intermedie.

A Como aderisce allo sciopero anche Asf Autolinee. Il servizio bus non è garantito dalle 8.30 alle 16.30 e poi dalle 19.30 al termine del servizio. Il personale impiegatizio e di officina, invece, aderirà allo sciopero per l’intera giornata. Verranno comunque garantiti i servizi non compresi nell’orario dello sciopero.

Al centro delle proteste il carovita e le conseguenze sulle tasche di lavoratori e studenti. Per questo, chi ha deciso di scendere in piazza venerdì chiede salari più alti e rinnovi contrattuali in grado di recuperare l’inflazione, pensioni dignitose, un fisco più equo, maggiori investimenti per sanità pubblica, scuola, università e welfare. Ma anche politiche industriali per difendere occupazione e produzioni, più sicurezza nei luoghi di lavoro e un futuro migliore per le nuove generazioni.

“Salari e pensioni che non bastano, lavoro sempre più precario, una sanità pubblica in difficoltà e il diritto alla casa che diventa un privilegio. Non possiamo continuare ad aspettare. Servono scelte diverse, che mettano al centro il lavoro, i diritti e la dignità delle persone”: così la Cgil di Como annuncia un corteo che a partire da Porta Torre, dove il ritrovo è fissato per le 9 di venerdì, attraverserà alcune vie del centro città fino ad arrivare a Piazza San Fedele.