“Non basta consegnare una targa per dare dignità ad essere vicini allo sport dilettantistico comasco”. E’ questa in sintesi la motivazione per cui la Polisportiva Comense 2015 e il Basket Como 1956 declinano l’invito a partecipare alla Festa dello Sport del Comune di Como in programma il 21 novembre. In una nota congiunta a firma dei due presidenti rispettivamente Guido Corti e Luciano Mastrapasqua parlano di una “decisione sofferta” in un momento in cui ci sarebbe stato un doppio motivo per festeggiare: da un lato la Polisportiva Comense ha visto la squadra Under 13 Femminile conquistare il titolo di Campione regionale, risultato che mancava da 16 anni, dall’altro ricorrono i 70 anni della fondazione del Basket Como.

Le obiezioni che vengono mosse al Comune mettono al centro la palestra di via Giulini che, dopo i lavori, era stata concessa in via esclusiva a una sola società con conseguenze sulle attività per le squadre di pallacanestro. A questa situazione si è aggiunta – dicono ancora i due presidenti – la decisione di Palazzo Cernezzi di rinunciare alla gestione del Palazzetto dello Sport di Casnate con Bernate senza avere già pronta un’alternativa. Si parla poi del tempo che passa “mentre il progetto di Muggiò sul quale erano state riposte aspettative” attende e di società sulle quali continuano a gravare “spese di spostamenti e per le strutture”. Infine la squadra Special del Basket Como – viene sottolineato – rimasta senza uno spazio “parlare di inclusione durante una cerimonia è facile – si legge nel comunicato – trovare una palestra accessibile sarebbe una risposta concreta”. C’è poi il tema dei contributi e la soppressione della Consulta dello Sport.

“La decisione di non partecipare non nasce quindi da una mancanza di rispetto verso gli organizzatori, le istituzioni o gli atleti premiati, nasce dalla profonda delusione per una situazione che, nonostante ben 4 anni di richieste e segnalazioni continua a non trovare soluzioni”. In ultimo la stoccata al primo cittadino Alessandro Rapinese ‘accusato’ – in sintesi – di celebrare “i campioni e le squadre di vertice” e di trascurare le società più piccole. Lo scorso anno sempre alla Festa dello Sport era andata in scena la protesta della Lario Scuola di Judo sul palco del Teatro Sociale (rileggi qui quanto accaduto).

Di seguito la nota integrale delle due società.