Si comincia sabato 21 novembre alle 15 con Como-Cagliari, match che apre la 12ª giornata di Serie A: la sfida per ripartire subito, davanti al proprio pubblico, e per cancellare il ko di Milano. E sarà anche una partita speciale per Cesc Fabregas, che ritrova il suo amico Fabio Pisacane, tecnico dei sardi.

Sul fronte formazione, probabile il rientro di Chalobah, che dovrebbe comunque partire dalla panchina, mentre anche Diao potrebbe tornare tra i convocati per la partita contro la formazione sarda.

Il calendario presenta quattro sfide casalinghe consecutive per i lariani.

Tre giorni dopo, martedì 24 novembre alle 21, torna la Champions e torna la notte magica: al Sinigaglia arriva l’Aek Atene per la 5ª giornata della prima fase, una gara che può pesare tantissimo sul cammino in Europa. I biancoblù sono quarti in classifica e arrivano dall’impresa che ha fatto il giro del continente, il clamoroso 9-1 in trasferta con il Lens, e ora serve un’altra notte da Sinigaglia per restare lassù e ipotecare la qualificazione.

Si torna poi in campionato domenica 29 novembre alle 20.45 con il big match Como-Juventus, una gara sempre molto attesa, e non c’è nemmeno il tempo di rifiatare perché mercoledì 2 dicembre alle 21 c’è l’ottavo di finale di Coppa Italia contro la Cremonese, ancora in casa. Un trofeo che è nel mirino del club lariano, che nella scorsa stagione fu eliminato dall’Inter in semifinale.

Intanto, a proposito di Inter, è Cristian Chivu il vincitore della 35ª edizione della Panchina d’oro. L’allenatore dei nerazzurri, campione d’Italia in carica, è stato votato dai suoi colleghi quale migliore allenatore della scorsa stagione, con 16 voti, precedendo proprio l’allenatore del Como Cesc Fabregas (12) e Gian Piero Gasperini (Roma) 9. Il Como festeggia comunque la conquista di un trofeo: per la Serie B la più votata dai colleghi tecnici è stata infatti Selena Mazzantini, capace di condurre nella scorsa stagione la squadra lariana alla promozione in Serie A al termine di un campionato trionfale.