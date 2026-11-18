Un arresto a Varese e un obbligo di dimora a Nuoro per i presunti responsabili di una tentata truffa aggravata a una coppia di anziani di Carate Urio. Il raggiro, con il consueto copione del finto carabiniere non è andato a buon fine grazie all’intervento della figlia delle vittime e i veri militari dell’Arma sono riusciti a risalire agli autori dell’odioso reato e ad eseguire le misure cautelari.

I provvedimenti sono stati eseguiti ieri mattina dai carabinieri di Cernobbio. Arresti domiciliari per un 28enne della provincia di Varese, obbligo di dimora per un 29enne sardo, con divieto di allontanarsi dalla provincia di Nuoro senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Il 13 luglio scorso, secondo quanto ricostruito, i due hanno contattato telefonicamente una donna di 87 anni residente a Carate Urio. Qualificandosi come carabiniere, il truffatore ha spiegato all’anziana che un’auto intestata al marito era stata utilizzata per commettere una rapina.

Il finto militare ha dunque detto alla donna che sarebbe passato a breve a controllare i gioielli e gli oggetti preziosi custoditi nella sua abitazione per escludere che fossero parte del bottino dei rapinatori. L’anziana ha passato quindi la cornetta al marito, al quale il truffatore ha addirittura fatto scrivere una relazione dettata parola per parola, in cui dichiarava la propria estraneità alla rapina.

Chiusa la telefonata, la pensionata insospettita ha chiamato la figlia per spiegarle l’accaduto. La donna ha messo in allerta i genitori e ha chiamato i carabinieri. A casa sei due anziani è arrivato intanto il sedicente militare dell’Arma. La pensionata però gli ha detto di aver capito che era un truffatore e l’uomo è fuggito prima dell’arrivo dei veri carabinieri.

I militari della stazione di Cernobbio, intervenuti poco dopo hanno avviato le indagini, che hanno permesso di ricostruire le fasi della tentata truffa e identificare i presunti responsabili. Gli elementi raccolti dagli inquirenti hanno portato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como, su richiesta della procura, a firmare il provvedimento cautelare.

Nell’anno in corso, in provincia di Como i carabinieri hanno arrestato 8 persone e ne hanno denunciate 17 per truffe soprattutto agli anziani. I militari dell’Arma ripetono l’appello a chiamare il numero di emergenza 112 in caso di dubbi o sospetti e ricordano che le forze dell’ordine non richiedono mai la consegna di denaro, gioielli o altri oggetti preziosi.