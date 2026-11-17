Anno 2026, manca poco al 2027, epoca digitale in cui si fa quasi tutto online. Tra le eccezioni c’è il biglietto per poter salire sui mezzi veloci della Navigazione Laghi come tornano a segnalare comaschi e visitatori (di giornata ma non solo). In un territorio in cui il turismo è il traino principale e dopo un’estate che ha fatto registrare numeri altissimi, e code infinite alle biglietterie, stupisce la mancata possibilità di prenotare online la corsa per aliscafi e catamarani e per il traghetto, il turista può procedere su internet soltanto per il viaggio in battello.

Quest’ultimo resta, probabilmente, il mezzo più gettonato per una gita sul Lario, non però il più veloce per raggiungere le diverse località.

La prenotazione online per aliscafi e catamarani esiste ma resta un’opzione riservata esclusivamente agli abbonati per non rischiare, soprattutto in alta stagione, di restare a terra.



“Navigazione Lago di Como ha il compito istituzionale di erogare il servizio pubblico di linea e proprio qualche anno fa – viene ricordato – abbiamo sviluppato un sistema prenotazione rapidi a favore dei nostri viaggiatori abbonati – ovvero coloro che utilizzano i nostri mezzi giornalmente per necessità – con l’obiettivo di riuscire a garantire il trasporto a chi si sposta per lavoro o studio”.

“I servizi rapidi – viene chiarito ancora – hanno posti limitati e pertanto una vendita online rischierebbe di saturare i posti disponibili e lasciare a terra e mettere in grave disagio i nostri pendolari. Proprio per avere costante monitoraggio sulle disponibilità dei posti l’accesso ai servizi rapidi è comunque prenotabile tramite le biglietterie di terra”.