Sostanze stupefacenti consumate già alle scuole medie: parla di “dati sconvolgenti” Nicola Poloni, direttore del dipartimento di salute mentale e dipendenze di Asst Lariana. “Le patologie psichiatriche – spiega Poloni – esordiscono in età sempre più precoce, così come – in età sempre più precoce – si utilizzano sostanze stupefacenti. Si comincia già a 12/13 anni, la stessa fascia di età in cui si collocano i primi disturbi psichiatrici”. È il quadro tracciato dallo psichiatra a margine del vertice in prefettura che ha portato alla firma del protocollo d’intesa contro il disagio giovanile, per prevenire e contrastare dipendenze, bullismo e cyberbullismo e promuovere nelle scuole la legalità.

Il disagio giovanile è un “problema enorme”, spiega lo psichiatra. I servizi a disposizione, spiega, sono tanti, ma l’ostacolo resta intercettare i più giovani. “Vogliamo che l’accesso ai nostri servizi per i ragazzi sia più semplice. Abbiamo tantissimi servizi, SerD, neuropsichiatria infantile e psichiatria, ma la difficoltà maggiore è portare i giovani, con questi disagi, a conoscenza dei nostri servizi”. Soltanto così si può individuare il disagio e intervenire. Da qui l’intento di Asst Lariana di organizzare ambulatori dedicati alla fascia d’età giovanile, dove collaborino neuropsichiatri infintili, psichiatri e medici del SerD, cioè il servizio per le dipendenze.

È quanto emerso in prefettura dopo la firma del protocollo d’intesa contro il disagio giovanile e minorile, sottoscritto da Provincia, prefettura, , forze dell’ordine, università dell’Insubria, Ufficio scolastico territoriale, Asst, Ats e ambiti sociali e territoriali. Si rinnova così un accordo che sul territorio ha già portato risultati importanti. E ora il nuovo protocollo mira a compiere ulteriori passi in avanti. Chiare le finalità, a partire dal rafforzamento delle relazioni istituzionali, tra scuola, forze di polizia e servizi sociosanitari territoriali, oltre al miglioramento della qualità del sistema di intervento e di prevenzione in ambito scolastico.

Al di là del documento, spiega il prefetto di Como Corrado Conforto Galli, “l’obiettivo è prevenire e contrastare il disagio giovanile, rafforzare la rete di collaborazione e diffondere sul territorio la cultura della legalità”. “Il disagio si può rappresentare in tante sfaccettature”, ricorda il prefetto e – in questo scenario – resta “fondamentale l’intervento della scuola”, accanto alle famiglie. Un protocollo che ora si apre anche all’università dell’Insubria e auspica di “tessere nuove relazioni anche con il mondo associazionismo, molto attivo sul territorio comasco”. Per il prefetto, “occorre necessariamente una rete condivisa e il contributo fattivo da parte di tutti. Serve una risposta corale per intervenire di fronte a questi bisogni. Serve una comunità sempre più attiva e partecipata”. Servono, sottolinea, “non soltanto interventi repressivi, ma anche percorsi educativi che puntino sulla prevenzione”.