Esattamente un anno fa la battaglia dei ciliegi entrava nel vivo con un sit in di protesta per chiedere al Comune di salvare gli storici filari sia ai Giardini a Lago che in via XX Settembre. Tra ricorsi e colpi di scena, la vicenda si è prolungata fino ad oggi, con l’ultimo pronunciamento della Soprintendenza, che ha decretato un nuovo stop al taglio deciso dall’amministrazione.

I ciliegi, secondo le intenzioni della giunta Rapinese, avrebbero dovuto essere sostituiti dai peri. E le piante erano già state acquistate dal Comune. Ci si chiede dunque che fine abbiano fatto gli esemplari di Pyrus Calleryana Chanticleer che non sono stati piantati in città.

Lo chiarisce una determina del settore Opere pubbliche comparsa nelle ultime ore all’Albo pretorio. Gli alberi sono tornati all’azienda che li ha venduti al Comune, la Peverelli Srl. Oggi si trovano nel vivaio di Cirimido.

Si tratta di 55 peri, che in questi mesi, da febbraio ad oggi, sono stati sottoposti a continua manutenzione. Lo ha verificato lo scorso 12 ottobre l’agronoma incaricata dal Comune, Anna Zottola, che ha effettuato un sopralluogo e ha confermato come le piante siano in buona salute. Si sarebbe evidenziata, secondo la relazione dell’agronoma, una crescita regolare per tutti gli esemplari, coltivati nei contenitori denominati “Air Pot”, brevettati e di forma circolare, composti da polietilene, un materiale termoplastico dotato di microfori che ha la funzione di rendere il compost di coltura drenato e areato, per facilitare l’attività di assorbimento dell’albero. In questi mesi i peri sono cresciuti di circa 5 centimetri.

Ma quanto il Comune sta spendendo per mantenere i 55 peri che avrebbero dovuto sostituire i ciliegi? Fino ad ora si sono spesi quasi 8mila euro.

Come valutato dall’agronoma, si renderà poi necessaria la rinvasatura in un contenitore di maggiori dimensioni per permettere uno sviluppo di qualità. E questo costerà a Palazzo Cernezzi altri 1.388 euro.