I comaschi al Pirellone, cinque consiglieri seduti in Regione

Con Alessandro Fermi, neo presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, sono cinque i comaschi al Pirellone: Fabrizio Turba (sottosegretario) e Gigliola Spelzini della Lega, Angelo Orsenigo del Partito Democratico e Raffaele Erba del Movimento 5 Stelle.

“Presidente è il ‘nostro’ Alessandro Fermi, come era nelle previsioni. Tuttavia, la sua elezione non è stata né scontata, né immediata. Anzi, ha proprio messo in luce la spaccatura sul suo nome nella maggioranza”, spiega Angelo Orsenigo, del Pd, che aggiunge come si farà portavoce in Consiglio di quelle che sono le vicende comasche.

