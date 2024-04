Incendio in un albergo a Bellagio nel pomeriggio di oggi. Per cause ancora da chiarire, in un locale al secondo piano dell’hotel Suisse in piazza Mazzini, attorno alle 16 è divampato un rogo. E’ stato subito dato l’allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco. Allertate inizialmente tre squadre di Erba, Como e Canzo. L’incendio però sarebbe stato spento rapidamente con un estintore. Quattro persone che erano presenti sono state soccorse dal personale sanitario per aver inalato il fumo. Fortunatamente nessuna sarebbe in gravi condizioni.