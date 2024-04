Una donna ungherese di 43 anni, residente in Austria, è stata denunciata a piede libero dalla polizia con l’accusa di abbandono di animali. La mattina del 24 aprile la donna era stata segnalata come scomparsa dopo essersi allontanata da un hotel di lusso di Como nel quale aveva affittato una stanza senza farvi più ritorno, lasciando in camera da solo il suo cane.

La segnalazione era giunta al 112 dall’amministrazione dell’albergo e gli agenti delle volanti e della squadra mobile hanno iniziato l’indagine per rintracciare la donna. Arrivati in hotel, hanno soccorso il cagnolino affamato e impaurito, allertando nel frattempo un’associazione di volontari che si sarebbe poi presa cura dell’animale. Nel viaggio verso la questura, i poliziotti della volante hanno notato e riconosciuto la 43enne che, disorientata e in stato confusionale, vagava per strada.

Una volta in questura, è stata ricostruita la vicenda con la donna, che si era allontanata il 23 aprile vagando da sola per la città e per i boschi limitrofi senza dare ulteriori spiegazioni. La 43enne è stata dunque denunciata a piede libero per abbandono di animali, mentre il cagnolino è stato affidato all’associazione di volontariato.