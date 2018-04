Regione Lombardia, l’XI legislatura si apre con un minuto di silenzio per le vittime del lavoro

La seduta è iniziata con un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell’incidente sul lavoro nella mattinata di Pasqua, a Treviglio, in provincia di Bergamo, e per tutte le vittime del lavoro in Lombardia. Si è passato poi alla proclamazione degli eletti e alla composizione della giunta regionale.

Alessandro Fermi è il nuovo Presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Vice Presidenti del Consiglio sono stati eletti Francesca Brianza (Lega Lombarda Salvini), varesina, 42 anni, nella scorsa legislatura Assessore al Post Expo, Città metropolitana e Reddito di autonomia e Inclusione sociale, che ha ottenuto 40 voti, e Carlo Borghetti (PD), 45 anni, milanese residente a Rho, Consigliere regionale uscente, a cui sono andati 31 voti.

Consiglieri Segretari sono Giovanni Malanchini (Lega Lombarda Salvini), eletto con 38 voti e Dario Violi (Movimento5Stelle), 32 anni, bergamasco, candidato alla presidenza della Regione alle ultime elezioni regionali, che ha ottenuto 32 voti.

Prima della conclusione dei lavori, è stata costituita la Giunta delle elezioni, composta da un componente per gruppo e a cui spettano le verifiche sulla sussistenza di eventuali casi di incompatibilità e sulla convalida degli eletti.

Il numero delle Commissioni consiliari e le rispettive competenze saranno stabiliti in una seduta successiva.

