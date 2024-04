Un turista francese in vacanza a Porlezza è entrato nel torrente Cuccio nel tentativo di salvare il suo cane, che era finito in acqua. L’uomo è finito sott’acqua e non è più riuscito a riemergere. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio per i soccorsi, con i sommozzatori di Milano e l’elicottero del nucleo vigili del fuoco di Malpensa.

L’uomo è stato individuato a circa 20 metri di profondità. E’ stato recuperato e affidato alle cure del personale sanitario, che ha avviato le manovre di rianimazione. Il 34enne, in arresto cardiaco e in ipotermia, è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Lecco ed è purtroppo morto dopo l’arrivo nel presidio. Soccorso anche un testimone che ha provato a intervenire ed è sotto shock.

Il turista era un 34enne francese, in vacanza a Porlezza con la compagna e il figlio di un anno. Sono intervenuti i carabinieri di Menaggio, al lavoro per ricostruire quanto accaduto.