9.291 nuovi positivi in Lombardia a fronte di 42.933 tamponi effettuati. Un rapporto di nuovo molto alto: 21,6%.

Sono i dati diffusi dalla Regione nell’aggiornamento odierno diffuso dalla Regione.

Da segnalare il nuovo record di guariti o dimessi, +8.229 nelle ultime 24 ore, unico dato positivo di un’altra giornata difficile. Sono invece 140 i ricoveri, 18 dei quali nelle terapie intensive, che oggi ospitano in Lombardia 782 malati di Covid.



Nelle ultime 24 ore si sono aggiunti alla drammatica statistica altri 187 decessi in un giorno. Il totale sale così a 18.910 delle vittime dall’inizio della pandemia.

Le singole province: Milano a parte, che per dimensioni fa sempre registrare i dati più alti (+4.066), è Varese oggi la provincia con il più elevato numero di nuovi contagi, 1.160 segue Monza e Brianza con 1.028.

Subito dopo si colloca Como con 762 e poi Brescia con 621, Pavia con 410. +255 a Cremona. Si registrano 189 nuovi postivi a Lecco, 211 a Mantova, 172 a Bergamo, 153 a Sondrio. Soltanto Lodi ha meno di 100 contagi, sono 69.