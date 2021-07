In Lombardia 208 nuovi casi a fronte di 11.621 tamponi, con un tasso di positività all’1,7%. I pazienti in terapia intensiva sono 30, uno in meno rispetto a ieri mentre sono 138 i degenti nei reparti ordinari, in crescita di tre unità. Una vittima nelle ultime 24 ore.

La provincia di Como registra 5 nuovi contagi. Dopo Milano, che conta 100 casi, il dato peggiore è quello di Varese con 41 tamponi positivi. Nessun caso a Sondrio.