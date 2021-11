Match casalingo per la Pallacanestro Cantù che domani alle 18 a Desio affronterà Orzinuovi, formazione che al momento condivide con Biella l’ultima posizione in classifica. Un inedito derby lombardo tra i due estremi della graduatoria, i brianzoli, imbattuti da inizio stagione, sono primi in solitaria con 12 punti. La compagine canturina è reduce dal successo esterno sul campo di Trapani e dovrà fare a meno di Giovanni Severini bloccato da una distorsione alla caviglia sinistra rimediata proprio in Sicilia.

Sodini: “Vogliamo cementare la nostra solidità”

«La partita con Orzinuovi si presta a due interpretazioni – ha detto alla vigilia della gara, coach Marco Sodini – La prima è molto pragmatica: la squadra avversaria sta raccogliendo molto meno di quanto il roster possa sulla carta meritare, e questo è un dato di fatto. Se poi si pensa che molte delle partite che hanno giocato sono state decise nei finali, è chiaro allora che la competitività del gruppo è sicuramente migliore di quanto non dica la classifica. Il secondo aspetto, invece – aggiunge ancora il tecnico – riguarda Cantù: noi non dovremo assolutamente correre il rischio di sottovalutare gli avversari e di avere un approccio sbagliato alle partite; una dopo l’altra vogliamo cementare la nostra solidità. Questa è una partita in cui, dal punto di vista tattico, sarà importante limitare i tiratori da tre punti dei nostri avversari ed essere consistenti nella difesa uno contro uno, per poi riuscire a giocare in campo aperto e in maniera dinamica, coinvolgendo tutti quanti, cercando di fare passi avanti ancora sulle palle perse, sulle spaziature e su tutti quegli aspetti – conclude Sodini – che ci devono portare a esprimere il 100% del nostro potenziale il prima possibile».

Formazioni sul parquet di Desio alle 18.