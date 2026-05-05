Davide Ballerini unico portacolori comasco al Giro d’Italia 2026

Davide Ballerini sarà l’unico ciclista comasco al Giro d’Italia, che scatta venerdì 8 maggio in Bulgaria. Il canturino vestirà i colori della Xds Astana e avrà come direttore sportivo Dario Cataldo, l’ex corridore abruzzese che nel 2019 vinse la tappa della “Corsa rosa” terminata a Como, in piazza Cavour, dopo una lunga fuga.

Non ci sarà, invece, il compagno di squadra di Ballerini Lorenzo Fortunato, che nel 2025 conquistò la maglia azzurra di migliore scalatore. La squadra del Kazakhstan ha disegnato per lui un programma che non comprende la gara a tappe tricolore.

Ballerini è sicuramente in forma: nei giorni scorsi al Giro di Turchia ha vinto allo sprint la settima tappa. E il suo obiettivo al Giro potrebbe essere un ulteriore successo.



Il Giro d’Italia 2026 partirà per la sedicesima volta dall’estero – dalla Bulgaria dove si svolgeranno le prime tre tappe – e terminerà a Roma (che ospiterà per l’ottava volta il Grande Arrivo) dopo 3.459 chilometri con 50.000 metri di dislivello. Il menu della 109esima edizione prevede una cronometro individuale di 40.2 km, otto tappe di pianura, sette di media montagna e cinque di alta montagna con sette arrivi in salita. Queste le difficoltà che i corridori dovranno affrontare da venerdì 8 a domenica 31 maggio.

La Cima Coppi del Giro sarà il Passo Giau con i suoi 2.233 metri. La Montagna Pantani sarà Piani di Pezzè mentre la Tappa Bartali, interamente toscana, sarà la cronometro da Viareggio a Massa.