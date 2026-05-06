Di Bello, quarta designazione stagionale con il Como

Quarta designazione dell’anno con il Como per l’arbitro di Brindisi Marco Di Bello, che domenica alle 12.30 dirigerà la sfida tra il Verona e i lariani. In questa stagione Di Bello ha già fischiato in Como-Cremonese 1-1, Inter-Como 4-0 e Como-Inter di Coppa Italia, terminata 0-0.

Allo stadio Bentegodi sarà supportato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero e Filippo Bercigli, mentre il quarto ufficiale sarà Kevin Bonacina. Al Var a Lissone saranno operativi Giacomo Camplone e Federico La Penna.

Il comasco Andrea Colombo è stato destinato ancora una volta ad un match delicato: sarà a Lecce per l’incontro tra i salentini (che lottano per non retrocedere) e la Juventus (in lizza per la Champions). Fischio d’inizio sabato alle 20.45.