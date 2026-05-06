Di Bello, quarta designazione stagionale con il Como

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L’arbitro Di Bello con Nico Paz (foto Roberto Colombo)

Quarta designazione dell’anno con il Como per l’arbitro di Brindisi Marco Di Bello, che domenica alle 12.30 dirigerà la sfida tra il Verona e i lariani. In questa stagione Di Bello ha già fischiato in Como-Cremonese 1-1, Inter-Como 4-0 e Como-Inter di Coppa Italia, terminata 0-0.
Allo stadio Bentegodi sarà supportato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero e Filippo Bercigli, mentre il quarto ufficiale sarà Kevin Bonacina. Al Var a Lissone saranno operativi Giacomo Camplone e Federico La Penna.

Il comasco Andrea Colombo è stato destinato ancora una volta ad un match delicato: sarà a Lecce per l’incontro tra i salentini (che lottano per non retrocedere) e la Juventus (in lizza per la Champions). Fischio d’inizio sabato alle 20.45.