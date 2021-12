Continuano a mantenersi elevati i numeri in Canton Ticino. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 231 nuovi casi positivi al Coronavirus. Lo rende noto l’Ufficio del medico cantonale con il bollettino sanitario giornaliero. In lieve calo il numero dei pazienti totali ricoverati a causa dell’infezione, 97 (-3 rispetto a ieri), di cui 12 ricoverati in terapia intensiva (-1). Si registrano purtroppo altri 3 decessi, raggiungendo un totale di 1.028 persone decedute dall’inizio della pandemia.