Una partita di grande importanza nella voltata per la serie A, l’ultima trasferta per la regular season degli azzurri. Ma la sfida di Modena, in programma domenica prossima allo stadio Braglia, per ragioni di ordine pubblico è stata vietata ai sostenitori ospiti residenti in provincia di Como.

E sottotraccia, senza troppi squilli di tromba, si sta lavorando concretamente ad una proposta che è stata lanciata proprio attraverso Espansione Tv, con un tifoso che venerdì scorso ha chiamato in diretta nel programma con il sindaco Alessandro Rapinese. La sua idea – immaginando il provvedimento di divieto della trasferta – è quella di collocare un maxischermo allo stadio Sinigaglia domenica prossima con la trasmissione di Modena-Como. Non è cosa semplice da organizzare, per tanti motivi, ma le parti in causa – possiamo confermare – stanno lavorando proprio per questa soluzione. Lo stesso Rapinese, rispondendo al telespettatore, si era detto favorevole. I tifosi del Como attendono sviluppi e aggiornamenti.

Prima, però, la gara di mercoledì al Sinigaglia contro il Cittadella, mentre il Venezia, avversario dei lariani nella promozione per la A, sarà impegnato a Catanzaro. Domenica i lagunari riceveranno la FeralpiSalò, destinata alla retrocessione. Nell’ultimo turno della stagione regolare (venerdì 10 maggio alle 20.30) al Sinigaglia si disputa Como-Cosenza, mentre il Venezia sarà ospite del pericolante Spezia.